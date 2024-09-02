СБУ затримала жінку, яка корегувала російські удари по Миколаєву

У Миколаєві затрималИ місцеву жительку, яка збирала координати об’єктів, аби підготувати ракетно-дронові удари по обласному центру.

Про це другого вересня повідомили у Службі безпеки України Миколаївської області.

За даними СБУ, “під прицілом” були заводи та виробничі цехи оборонно-промислового комплексу України.

“Щоб здійснити вогневе ураження цих об’єктів “в обхід” ППО, агресор намагався дізнатися про місця базування зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ”, — йдеться у повідомленні.

Підозрювана працювала бухгалтеркою місцевого підприємства. Жінка об’їжджала місто різними маршрутами на громадському транспорті та здійснювала дорозвідку пішки, аби виявити потенційні цілі.

“У разі встановлення локації “потрібного” об’єкта, жінка фіксувала його на камеру телефону, удаючи, що вона з кимось розмовляє. Отримані відомості вона узагальнювала у “звіт” для свого російського куратора — кадрового співробітника ГРУ”, — йдеться у повідомленні СБУ.

Співробітники СБУ вилучили у затриманої мобільний телефон, який жінка використовувала для зв’язку з росіянами.

Слідчі підозрюють жінку за статтею “Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ”.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Станом на друге вересня 2024 року підозрювана перебуває під вартою.