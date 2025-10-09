СБУ затримала заступника керівника БЕБ Одеської області за підозрою у співпраці з росією

Служба безпеки України спільно з підрозділом внутрішньої безпеки Бюро економічної безпеки затримала заступника керівника територіального управління БЕБ в Одеській області, якого підозрюють у веденні бізнесу з країною-агресором.

Посадовця Бюро економічної безпеки підозрюють у веденні бізнесу з країною-агресором / Фото: СБУ

За даними слідства, посадовець є співзасновником луганської компанії, що займається нерухомістю на тимчасово окупованій території. Підприємство зареєстроване за законодавством РФ і сплачує «податки» до російського бюджету. Правоохоронець володіє 50% статутного капіталу цієї компанії.

Як встановили слідчі, фірма здає в оренду офісні приміщення комерційним структурам і громадським організаціям у Луганську, які фінансово підтримують російську армію. Крім того, підприємство поширює оголошення про збір коштів на потреби окупаційних угруповань на власному сайті та сторінках у соцмережах.

Разом із посадовцем СБУ затримала його спільника, який володіє іншими 50% компанії.

За зібраними доказами обом фігурантам готують повідомлення про підозру за статтею 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору. Після цього суд обиратиме запобіжний захід.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію проводили співробітники СБУ в Одеській області за участі підрозділу внутрішньої безпеки БЕБ і під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.