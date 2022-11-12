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СБУ затримала ворожого агітатора, який готував фейки для ток-шоу Соловйова

12 Листопада 2022 12:49
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пропаганда, сбу

Кіберфахівці Служби безпеки викрили на Буковині ворожого інтернет-агітатора, який поширював дезінформацію про внутрішню обстановку в регіоні та дискредитував Сили оборони України.

Серед його найпоширеніших «вкидів» – це дописи в забороненій соцмережі «Вконтакте» про нібито загострення суспільно-політичної ситуації в західній Україні через війну з РФ, повідомляє СБУ.

Також він «розганяв» брехню про діяльність державних органів влади, підрозділів українських військ та волонтерських організацій.

Серед адресатів цієї фейкової інформації був особисто кремлівський пропагандист Соловйов, з яким затриманий був на прямому зв’язку.

Саме йому агітатор допомагав формувати деструктивний контент для подальшого оприлюднення у провокаційних сюжетах і «ток-шоу» на телеканалі «россия 1».

За це поплічник агресора сподівався отримати громадянство рф та оселитися в одному з населених пунктів підмосков’я.

За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Чернівецької області, який раніше займався адвокатською практикою. Після початку повномасштабного вторгнення він активно закликав у соцмережах до підтримки окупантів, а також виправдовував їхні воєнні злочини.

Таким чином він потрапив у поле зору представників кремлівських інформресурсів і розпочав з ними «співпрацювати» на шкоду державній безпеці України.

Для спілкування з ними використовував месенджери та анонімні Телеграм-канали країни-агресора.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами його листування з ворогом.

На підставі зібраних СБУ матеріалів, зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники СБУ Чернівецької області спільно з кіберполіцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.


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