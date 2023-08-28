СБУ затримала шпигунку, яка наводила “Шахеди” на медичні заклади Херсона

Служба безпеки вистежила та затримала завербовану російськими спецслужбами жительку Херсона, яка коригувала вогонь загарбників по місцях дислокації захисників, транспортній інфраструктурі та медичних закладах міста.

Про це повідомляє пресслужби СБУ, ОГП, Херсонської облпрокуратури.

“За даними слідства, підозрювана налагодила зв’язок із співробітником ФСБ РФ. Вона збирала і передавала йому дані про місця дислокації, пересування сил та засобів ЗСУ й інших сил Оборони у місті Херсоні. У подальшому ворог планував наносити по українським позиціям ракетні та артилерійські удари. Також вона коригувала обстріли збройних сил країни-агресора по транспортній інфраструктурі та медзакладах обласного центру”.

За її координатами російські окупанти здійснювали регулярні удари по місту, застосовуючи реактивні системи залпового вогню “Град” і дрони-камікадзе “Шахед”.