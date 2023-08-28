Суспільство

СБУ затримала шпигунку, яка наводила “Шахеди” на медичні заклади Херсона

28 Серпня 2023 11:09
читать на русском →
сбу, херсон, шпигун

Служба безпеки вистежила та затримала завербовану російськими спецслужбами жительку Херсона, яка коригувала вогонь загарбників по місцях дислокації захисників, транспортній інфраструктурі та медичних закладах міста.

Про це повідомляє пресслужби СБУ, ОГП, Херсонської облпрокуратури.

“За даними слідства, підозрювана налагодила зв’язок із співробітником ФСБ РФ. Вона збирала і передавала йому дані про місця дислокації, пересування сил та засобів ЗСУ й інших сил Оборони у місті Херсоні. У подальшому ворог планував наносити по українським позиціям ракетні та артилерійські удари. Також вона коригувала обстріли збройних сил країни-агресора по транспортній інфраструктурі та медзакладах обласного центру”.

За її координатами російські окупанти здійснювали регулярні удари по місту, застосовуючи реактивні системи залпового вогню “Град” і дрони-камікадзе “Шахед”.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Серпня 2023 14:12

ДБР розслідує три версії авіакатастрофи на Житомирщині
28 Серпня 2023 13:36

Внаслідок ракетного удару по Полтавщині загинуло 3 людей
28 Серпня 2023 12:12

Турецькі куртки можна було купити дешевше, ніж це зробили у Міноборони – ЗМІ
28 Серпня 2023 11:09

СБУ затримала шпигунку, яка наводила “Шахеди” на медичні заклади Херсона
28 Серпня 2023 10:18

Британська розвідка повідомила, що Росія могла скасувати навчання “Запад” через брак солдатів та техніки
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Извините за мой французский, или Как грамотно посылать
Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
усі думки