Кримінал

СБУ затримала російського інформатора у Краматорську

26 Січня 2024 12:07
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сбу

Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) затримала інформатора ФСБ РФ, який збирав розвіддані про Сили оборони у Донецькій області. Він зберігав вдома бойову гранату, яку планував підірвати, якщо його викриють правоохоронці.

За даними слідства, зловмисник розвідував місця базування підрозділів Збройних сил України в районі Краматорська. Там він намагався виявити бойові позиції протиповітряної оборони та важкої артилерії українських військ.

Крім того, фігурант готував для агресора схеми розташування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень на території регіону.

За допомогою отриманих даних окупанти планували завдати нових ракетно-артилерійських ударів по прифронтовому місту та його околицях.

За даними СБУ, ворожим поплічником виявився мешканець Краматорська. У серпні 2023 року на сайті знайомств він зустрів росіянку, яка співпрацює з ФСБ РФ. За її вказівками чоловік почав збирати інформацію про необхідні ворогу військові об’єкти.

Отримані відомості він надсилав росіянці, а вона переправляла їх кадровому співробітнику ФСБ РФ, який воює проти Сил оборони України на Авдіївському напрямку.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114−2 Кримінального кодексу України).


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