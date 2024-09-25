СБУ затримала працівника гірничого підприємства, який зливав ворогу локації позицій ЗСУ у Покровську

Чоловіка підозрюють у передачі окупантам позицій ЗСУ для наступу на найгарячішому Покровському напрямку.

Про це інформує пресцентр СБУ.

За даними слідства, фігурантом виявився працівник місцевого гірничого підприємства, якого у липні дистанційно завербувала російська спецслужба. З того часу він розвідував геолокації штабів та укріпрайонів українських військ, які залучені до захисту Покровська.

Зазначається, що затриманий звертав особливу увагу на вогневі позиції важкої артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Також він намагався виявити пункти базування підрозділів СБУ, які проводять у цьому районі контрдиверсійні заходи.

Під час розвідувальних вилазок чоловік поводив себе як пересічний мешканець прифронтової громади, який їздив на роботу на місцеву шахту. Однак, за даними Служби безпеки, у ході таких поїздок він приховано фіксував розташування українських військ та позначав відповідні координати на гугл-картах.

Для зв’язку з російською спецслужбою фігурант спочатку використовував анонімний акаунт у популярному месенджері, а згодом перейшов на комунікацію зі своїм російським куратором через заборонені соцмережі РФ.

Контррозвідники СБУ викрили агента ще на початковому етапі його розвідактивності. Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон та сім-карти, які він періодично міняв для конспірації зв’язку з окупантами.

Наразі чоловікові повідомили йому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.