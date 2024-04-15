СБУ затримала “ідейного” інформатора, який розшукував українську ППО

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новій серії ракетних ударів рф по Черкаській та Одеській областях.

Як повідомили в СБУ, спіівробітники Служби своєчасно викрили зловмисника, який збирав інформацію про розміщення радіолокаційних станцій протиповітряної оборони в цих регіонах. Такі комплекси захищають інфраструктуру областей і допомагають ППО виявляти ворожі ракети та дрони.

“Інформатором виявився 47-річний мешканець Черкас, ідеологічний прихильник рашизму. Після повномасштабного вторгнення рф чоловік сподівався, що його «роботу» помітять рашисти. Саме тому він почав збирати інформацію про місця дислокації Сил оборони. Зібрані дані зловмисник поширював у відкритому доступі”, – йдеться у повідомленні СБУ.

Злочинні наміри фігуранта було викрито ще на початковому етапі його діяльності.

У подальшому всі дії ворожого інформатора були задокументовані і заблоковані.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями ККУ.