СБУ затримала експрокурора, який майже рік ховався у тещі

СБУ затримала у Львові експрокурора, оголошеного у розшук, а також його тещу-адвокатку, яка займалася «схемами для ухилянтів».

Заходи проводилися в рамках ліквідації чергової схеми ухилення від мобілізації, яка діяла у західних областях України, повідомили в СБУ.

“У результаті комплексних заходів на Львівщині затримано організаторку оборудки – місцеву адвокатку (на фото). Під час обшуків у її будинку затримано також її затя, колишнього прокурора, який майже рік перебував у розшуку за підозрою у підробці документів”, – йдеться у повідомленні.

Як свідчать матеріали справи, адвокатка діяла у складі злочинної групи, до якої залучила посадовців медичних закладів та МСЕК регіону, а також службовців ТЦК та СП Львівщини.

За наявними даними, вартість послуг зловмисників становила до 12 тис. доларів США з особи, а загалом вони встигли «заробити» майже півмільйона американських доларів.

«Схема» діяла на території Львівської та Івано-Франківської областей.

Разом зі спільниками адвокатка сприяла ухилянтам в оновленні військово-облікових даних в державних реєстрах, а також забезпечувала фіктивне оформлення групи інвалідності.

Така схема дозволяла потенційним призовникам незаконно перетнути кордон України.

Правоохоронці затримали організаторку схеми під час одержання першої частини коштів у розмірі 3500 доларів США.

При обшуках у фігурантки в ручній сумочці було виявлено майже 1,5 млн в гривневому еквіваленті. Окрім цього вилучено й чорнові записи, які підтверджують ведення протиправної діяльності.

Фігурантці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Між тим ЗМІ пишуть, що мова йде про експрокурора Ростислава Ільницького та його тещу Богдану Москву.

Він у розшуку з кінця 2023 року за підозрою в підробці документів (як повідомляли у соцмережах, він намагався покинути країну за “лівими” документами).

Але відомим він став не через це, а після шикарного весілля, яке Ільницький відгуляв у жовтні з експрацівницею ДБР Росколаною Москвою. Писали, що там був торт за 100 тисяч гривень, а загалом весілля за участю зірок естради могло затягнути на мільйон доларів.

Ільницького знайшли вдома в його тещі, Богдани Москви, яка є відомою львівською адвокаткою.

Її ж підозрюють в організації схеми з ухильниками, яким допомагали за гроші вирішити питання з ТЦК. Повідомляється, що на цій схемі Москва могла заробити до півмільйона доларів.

Експрокурора знайшли на горищі під час обшуку (на фото). Офіційно ця інформація не підтверджувалася.