Кримінал

СБУ затримала депутата з Полтавщини: підозрюють в замовленні вбивства підприємця
31 Січня 2025 10:34
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Служба безпеки України викрила депутата Полтавської обласної ради на організації замовного убивства. За матеріалами справи, посадовець хотів ліквідувати власника місцевої агрокомпанії для подальшого привласнення його бізнесу.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, до реалізації злочину депутат залучив свого водія. За фізичну розправу над аграрієм він пообіцяв своєму підлеглому 20 тис. доларів. За даними “Української правди”, замовником був депутат від партії “За майбутнє” Олег Дядик.

“Убивство планувалося на території місцевої покинутої насосної станції. Депутат запросив туди підприємця нібито для обговорення робочих питань. Під час зустрічі кілер мав накинути петлю з мотузки на шию потерпілого і задушити його, а потім інсценувати повішання своєї жертви”, – розповіли в СБУ.

За інформацією Служби безпеки, після цього депутат планував підробити документи на корпоративні права агрокомпанії бізнесмена, щоб зазначити себе довіреною особою. Для підготовки злочину фігуранти зустрічалися у таємних місцях без камер відеоспостереження, а спілкувалися між собою винятково “вживу”, без будь-якої комунікації телефоном.

Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і затримала обох зловмисників «на гарячому», коли вони везли бізнесмена на місце “ділової” зустрічі.

Слідчі служби безпеки повідомили депутату та його водію про підозру в організації та співучасті у вчиненні закінченого замаху на умисне вбивство.

Затримання подозрюваного в організації замовного вбивства на Полтавщині / Фото: СБУ

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