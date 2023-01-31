Кримінал

СБУ затримала депутата ОПЗЖ, який працював на російську розвідку

31 Січня 2023 09:40
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сбу

У ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини Служба безпеки викрила агента головного управління генерального штабу зс рф.

Як повідомили в СБУ, зловмисником виявився депутат Сіверської міської ради від забороненої в Україні партії «ОПЗЖ».

З жовтня минулого року він збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території Бахмутського району.

Також він передавав координати місцевих об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для проведення прицільних ракетних ударів по українських містах.

Після ворожих обстрілів агент виходив на місцевість для фіксації їхніх наслідків та підготовки «звіту» для коригування повторних ударів.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергової передачі агресору закритих відомостей.

За даними слідства, депутат був завербований представником російської воєнної розвідки через «спілкування» у чаті одного з прокремлівських Телеграм-каналів.

Для комунікації між собою використовували анонімні месенджери.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


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