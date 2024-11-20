Кримінал

СБУ затримала баристу, який збирав розвіддані для Росії про одну з ТЕЦ Києва
20 Листопада 2024 10:36
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сбу
Затримання зловисника / СБУ

Служба безпеки України затримала баристу з Вінниці, якого підозрюють у зборі розвідданих про одну з київських ТЕЦ. 

Про це повідомляє СБУ.

22-річний бариста з Вінниці, за версією слідства, виконував роль коригувальника ворожого вогню та організовував підпали. Як повідомила військова контррозвідка СБУ, він збирав інформацію про ТЕЦ у Києві, яку окупанти планували атакувати ракетами та дронами-камікадзе.

Окрім цього, чоловік намагався виявити радіолокаційні станції ЗСУ, що охороняють повітряний простір столичного регіону, зокрема над тепловими електростанціями. Також він організовував підпали трансформаторних підстанцій на залізниці у Вінницькій області. 

Згідно з даними правоохоронців, він був завербований ГРУ РФ у жовтні цього року. 

Служба безпеки повідомила зраднику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.


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