СБУ затримала баристу, який збирав розвіддані для Росії про одну з ТЕЦ Києва

Служба безпеки України затримала баристу з Вінниці, якого підозрюють у зборі розвідданих про одну з київських ТЕЦ.

Про це повідомляє СБУ.

22-річний бариста з Вінниці, за версією слідства, виконував роль коригувальника ворожого вогню та організовував підпали. Як повідомила військова контррозвідка СБУ, він збирав інформацію про ТЕЦ у Києві, яку окупанти планували атакувати ракетами та дронами-камікадзе.

Окрім цього, чоловік намагався виявити радіолокаційні станції ЗСУ, що охороняють повітряний простір столичного регіону, зокрема над тепловими електростанціями. Також він організовував підпали трансформаторних підстанцій на залізниці у Вінницькій області.

Згідно з даними правоохоронців, він був завербований ГРУ РФ у жовтні цього року.

Служба безпеки повідомила зраднику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.