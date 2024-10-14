СБУ затримала агентів РФ, які встановлювали приховані камери поблизу “потрібних об’єктів”

Служба безпеки затримала ще двох агентів російських спецслужб, які коригували ворожий вогонь по Полтавській та Сумській областях.

Фігуранти встановлювали приховані відеокамери поблизу “потрібних об’єктів”, повідомляє СБУ.

“Це дозволяло окупантам в онлайн-режимі відслідковувати наслідки “прильотів”, а також коригувати повторні чи планувати нові атаки. Основними цілями рашистів були військові аеродроми ЗСУ, теплові електростанції та енергогенеруючі підприємства”, – йдеться в повідомленні.

СБУ затримала агентів РФ, які здійснювали онлайн-коригування ракетних ударів / Фото: СБУ

За даними слідства, обидва фігуранти були завербовані окупантами влітку цього року, коли шукали швидких заробітків на Телеграм-каналах.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.