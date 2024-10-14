Кримінал

СБУ затримала агентів РФ, які встановлювали приховані камери поблизу “потрібних об’єктів”
14 Жовтня 2024 10:10
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Служба безпеки затримала ще двох агентів російських спецслужб, які коригували ворожий вогонь по Полтавській та Сумській областях.

Фігуранти встановлювали приховані відеокамери поблизу “потрібних об’єктів”, повідомляє СБУ. 

“Це дозволяло окупантам в онлайн-режимі відслідковувати наслідки “прильотів”, а також коригувати повторні чи планувати нові атаки. Основними цілями рашистів були військові аеродроми ЗСУ, теплові електростанції та енергогенеруючі підприємства”, – йдеться в повідомленні.

СБУ затримала агентів РФ, які здійснювали онлайн-коригування ракетних ударів / Фото: СБУ

За даними слідства, обидва фігуранти були завербовані окупантами влітку цього року, коли шукали швидких заробітків на Телеграм-каналах.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.


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