Суспільство

СБУ затримала агента російського ГРУ, який допомагав прорвати лінію оборони на Покровському напрямку
13 Червня 2024 10:51
сбу
Затримання зловмисника / СБУ

СБУ затримала на Донеччині агента російського ГРУ, який допомагав окупантам прорвати лінію оборони ЗСУ на Покровському напрямку.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Слідство встановило, що за завданням російської спецслужби інформатор розвідував місця базування та переміщення українських військ поблизу передової.

“У зоні його особливої уваги були укріпрайони та бойові позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Щоб виявити «потрібні» локації, фігурант пішки обходив місцевість, де приховано фіксував розташування українських захисників. Ця інформація була потрібна окупантам для підготовки бойових операцій на фронті, з використанням авіаударів, артобстрілів та вилазок ворожих ДРГ”, – зазначають спецслужбовці.

Кіберфахівці Служби безпеки викрили плани росіян і затримали їхнього агента. Також співробітники СБУ провели заходи із убезпечення локацій ЗСУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.


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