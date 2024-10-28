Кримінал

СБУ затримала агента ГРУ, який шпигував для РФ у 10 областях України
28 Жовтня 2024 13:06
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Затриманий чоловік / Фото: СБУ

Служба безпеки затримала агента воєнної розвідки РФ, котрий шпигував для ворога у десяти регіонах України. 

Фігурантом виявився 22-річний мешканець Херсонщини, який видавав себе за військового і під такою “легендою” пересувався по нашій державі, повідомляє пресслужба СБУ.

За даними контррозвідки СБУ, агент діяв у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Чернівецькій областях.

“Зловмисник по черзі об’їжджав регіони на рейсових автобусах. У кожній з областей він намагався розвідати локації ППО, а також координати військових шпиталів та інших медустанов, де українські воїни перебували на стаціонарному лікуванні. Отримані відомості зрадник месенджером передавав російській спецслужбі”, – йдеться у повідомленні.

Після виконання агентурних завдань окупанти обіцяли “евакуювати” свого поплічника до країни-агресора та влаштувати його до ПВК “Вагнер”. За матеріалами справи, фігурант хотів вступити до цього угруповання, щоб воювати проти України.

Служба безпеки затримала його “на гарячому”, коли він розвідував місця базування ЗСУ в Миколаєві.

У затриманого вилучено мобільний телефон, на якому він готував агентурний “звіт” та відправляв його зв’язковим російського ГРУ. 

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.


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