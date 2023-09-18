Кримінал

СБУ затримала агента ФСБ у Дніпрі

18 Вересня 2023 10:44
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сбу

У Дніпрі Служба Безпеки затримала агента ФСБ, який перевдягався у форму українських військових, аби безперешкодно шпигувати за ЗСУ. Затриманому загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецопераціюу Дніпрі, у результаті якої затримала агента ФСБ.

Зазначається, що він збирав розвіддані про переміщення підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі на східному фронті. Для маскування своєї діяльності чоловік перевдягався у військову форму українських захисників.

“У зоні особливої уваги російського агента були маршрути руху залізничних ешелонів з новітньою військовою технікою, озброєнням та боєприпасами Сил оборони. Також він намагався виявити в районі обласного центру бойові позиції української ППО”, – йдеться у повідомленні.

Для збору розвідінформації затримсаний регулярно об’їжджав територію міста, де фотографував українські об’єкти.

Отримані дані російський агент передавав своєму “куратору” з ФСБ через месенджер у вигляді текстових повідомлень та медіафайлів.

За кожне виконане завдання зловмисник отримував від російської спецслужби грошову винагороду. Щоб приховати канали фінансування, він отримував кошти на банківську картку за допомогою криптовалютних операцій.

За даними розслідування, агентурні розвіддані потрібні були окупантам для планування бойових операцій та диверсій, спрямованих на сповільнення українського контрнаступу в районах Вугледара та Новосілки.

Співробітники СБУ затримали російського агента під час виконання ним завдання поблизу одного зі стратегічних об’єктів у Дніпрі. Під час обшуків було виявлено мобільний телефон із доказами листування з агресором, а також набої до автоматичної зброї.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій за ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Наразі чоловік знаходиться під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.


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СБУ затримала агента ФСБ у Дніпрі
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