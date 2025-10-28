СБУ запобігла терактам на Дніпропетровщині: затримано дезертира та його спільницю

Контррозвідка Служби безпеки України викрила агентурну пару, яка на замовлення російських спецслужб виготовляла вибухівки для терактів у Дніпропетровській області.

Як повідомила пресслужба СБУ, у результаті спецоперації в одному з міст промислового регіону затримано 27-річного дезертира з Покровського району Донеччини та його 34-річну співмешканку.

Після втечі з військової частини чоловік переховувався у квартирі жінки. Згодом обидва почали шукати «заробіток» у телеграм-каналах, де їх завербували представники російських спецслужб. Від куратора пара отримала інструкції щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою, призначеного для підриву автомобіля.

За задумом ворога, вибухівку мали замаскувати під вогнегасник, спорядити гайками для підсилення уражаючої дії й залишити у визначеному місці. Підірвати пристрій планувалося дистанційно за допомогою дзвінка на мобільний телефон.

СБУ вчасно викрила злочин і затримала обох підозрюваних, коли ті завершували складання бомби у власній оселі. Під час обшуків вилучено компоненти вибухового пристрою та мобільні телефони з доказами контактів із російськими кураторами.

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України — підготовка до теракту, вчинена за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.