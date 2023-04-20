СБУ зацікавилася невдалою операцією щодо викрадення російського літака

Служба безпеки України розслідує всі обставини, які призвели до масованого ракетного удару по аеродрому «Канатове» 23 липня 2022 року.

За даними слідства, цей обстріл спровокували самовільні дії окремих військовослужбовців, які вирішили провести т.зв. «спецоперацію» із заволодіння літаком повітряно-космічних сил рф, чий пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України.

Під час цієї «операції», що проводилася попри зауваження СБУ та без узгодження з відповідними державними органами, ворог отримав інформацію щодо розміщення особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Ці дані і дали змогу зс рф здійснити обстріл аеродрому «Канатове» у Кіровоградській області.

Внаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та отримали поранення 17 українських захисників. Також було повністю знищено 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень.

Тож такі дії окремих військовослужбовців, які призвели до тяжких наслідків, загибелі й поранення українських захисників і нашкодили обороноздатності країни, потребують відповідної правової оцінки.