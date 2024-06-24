СБУ викрили шахраїв у Черкасах, які вимагали 5 млн гривень з родини загиблого воїна 

СБУ затримала двох чоловіків, які вимагали в родини полеглого на фронті військовослужбовця ЗСУ 5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє СБУ.



“Задокументовано факт вимагання 5 млн гривень з родини полеглого на фронті військовослужбовця ЗСУ.



Дізнавшись про те, що дружина військового та його 20-річний син отримали від держави грошову допомогу, учасники банди одразу вийшли на них аби забрати свій “відсоток”.



Щоб залякати потерпілих, зловмисники переслідували молодика та погрожували зробити його інвалідом, а на матір чинили психологічний тиск через телефонні дзвінки.



Окрім грошей рекетири вимагали від потерпілих безпідставно визнати одного із них позашлюбним сином загиблого оборонця”.



СБУ заявляє, що затримала двох учасників злочинної групи на гарячому, коли їм передавали частину “данини”. За даними слідства, затриманими є місцеві кримінальники. Їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану).