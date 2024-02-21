Кримінал

СБУ викрила схеми для ухилянтів у п’яти регіонах, серед затриманих – воєнком

21 Лютого 2024 14:16
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СБУ викрила схеми для ухилянтів у п'яти регіонах / Фото: СБУ

Служба безпеки України заблокувала ще п’ять схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку, серед затриманих – воєнком, який вимагав хабарі за бронювання від призову.

Про це повідомляє пресцентр СБУ. 

«У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок. Вони пропонували військовозобов’язаним уникнути призову на підставі підроблених документів або допомагали ухилянтам перейти кордон поза пунктами пропуску», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вартість таких «послуг» становила до 10 тис. дол.

Так, у Полтавській області викрили очільника районного військкомату, який вимагав гроші з керівників підприємств, зокрема місцевих агрокомпаній. За хабарі він обіцяв забронювати від призову їхніх підлеглих як працівників критичної інфраструктури.

У Вінниці контррозвідники СБУ затримали двох посадовців військово-лікарської комісії, які продавали своїм клієнтам фіктивні довідки про «погане» здоров’я. У подальшому підробку використовували для «списання» з військового обліку та незаконного виїзду за межі України.

У СБУ нагадали, що наприкінці серпня 2023 року було затримано організатора цієї злочинної схеми. Ним виявився чиновник місцевого лікувально-діагностичного центру.

Крім того, в Дніпрі затримали адвоката, який за гроші вносив персональні дані ухилянтів до списків благодійних фондів. Потім інформацію про клієнтів подавали до системи «Шлях» як водіїв міжнародних рейсів, які перевозять гуманітарні вантажі.

У Закарпатській області викрили трьох місцевих жителів, які переправляли ухилянтів до сусідньої країни ЄС. 

Щоб вивести потенційних призовників за межі України, фігуранти спочатку підвозили їх до прикордонної річки, а потім показували водний «маршрут» до сусідньої країни. Зазначається, що гідрокостюми входили до вартості «послуг».

У Львівській області «на гарячому» затримали двох ділків, які пропонували потенційним призовникам приховано виїхати за межі України як водіям волонтерської організації.


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