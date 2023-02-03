Кримінал

СБУ викрила російську агентуру, яка розвідувала позиції спецназа ЗСУ

3 Лютого 2023 14:11
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сбу

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала групу агентів фсб у Дніпропетровській області.

Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах сходу України, повідомляє СБУ.

Насамперед вони намагались виявити розташування законспірованих баз Сил спеціальних операцій ЗСУ, а також локації інженерних укріплень і навчальних центрів українських військ.

Для цього ворожі поплічники постійно намагались розширювати власну мережу інформаторів, у тому числі серед українських військових та правоохоронців.

Крім того, у разі наближення окупаційних угруповань до Дніпропетровщини агенти фсб мали забезпечити їм підтримку у вигляді вчинення диверсій і терактів на території регіону.

За даними слідства, агентурну групу очолював колишній працівник місцевого підрозділу розформованої міліції, якого російська спецслужба завербувала задовго до початку повномасштабного вторгнення.

Зловмисник фактично перебував у статусі ворожого резидента і отримав завдання сформувати власну агентурну мережу для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Після 24 лютого минулого року ворог активізував діяльність своєї резидентури для збору розвідувальної інформації.

У разі захоплення регіону російські загарбники обіцяли своїм поплічникам керівні «посади» в місцевих окупаційних адміністраціях.


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