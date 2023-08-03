Суспільство

СБУ та ДБР проводять обшуки у народного депутата Дубінського

3 Серпня 2023 11:27
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сбу, дбр

Працівники ДБР спільно з СБУ проводять обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який під час війни виїхав за кордон нібито під приводом супроводження батька на лікування.

Про це повідомляють пресслужби ДБР та СБУ, співрозмовник УП в правоохоронниї органах.

Правоохоронці не вказують прізвище обшукуваного, але за даними УП йдеться про Дубінського.

Нардеп отримав дозвіл залишити Україну під приводом супроводу батька але покинув країну сам. Водночас батько самостійно, без супроводження сина виїхав за кордон, а потім повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець.

ДБР з’ясовує, яким чином у період перебування за кордоном нардеп зміг підписувати та направляти офіційні документи, в т.ч. до державних органів, що може свідчити про їхню підробку.

Досудове розслідування здійснюється за фактами службового підроблення та несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.


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