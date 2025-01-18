СБУ повідомила про підозру ексведучому телеканалів Медведчука та Мураєва

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому ведучому підсанкційних телеканалів «Наш» та «NewsOne», які належали Віктору Медведчуку та Євгену Мураєву, у поширенні російської пропаганди. За даними СБУ, ексведучий, перебуваючи в Києві, продовжував просувати кремлівські наративи через власний канал на YouTube.

Мова йде про Макса Назарова (справжнє ім’я – Назар Діордіца).

СБУ прийшла з обшуками до Макса Назарова / Фото СБУ

Після початку повномасштабної війни він активно запрошував на свої ефіри проросійських політекспертів, значна частина з яких наразі перебуває на території Росії. Під час інтерв’ю, як сам ведучий, так і його гості, неодноразово намагалися виправдати збройну агресію Росії проти України та воєнні злочини російських військових.

СБУ також зазначає, що серед постійних гостей фігуранта був ще один прокремлівський блогер, якому раніше вже було вручено підозру. Обидва блогери публічно дискредитували Україну на міжнародній арені та намагалися розхитати ситуацію всередині країни.

На підставі зібраної доказової бази та висновків незалежних експертів, Служба безпеки України повідомила фігуранту про підозру за статтями 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, заперечення чи глорифікація збройної агресії РФ проти України). Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинене підозрюваному загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.