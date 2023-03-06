Політика

СБУ розпочала розслідування за фактом розстрілу беззбройного українського військовополоненого

6 Березня 2023 20:12
59
читать на русском →
полон

Головне слідче управління Служби безпеки України зареєструвало кримінальне провадження у зв’язку з поширеним у мережі відео з розстрілом беззбройної людини в українській військовій формі, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

“Навіть у війни є закони. Існують норми міжнародного права, якими систематично нехтує злочинний російський режим. Але рано чи пізно за злочином буде покарання. Усі причетні відповідатимуть перед законом”, – написав Костін у телеграм-каналі.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснюватиме Офіс генерального прокурора.

Як повідомлялося, раніше в мережі з’явилося відео вбивства беззбройного чоловіка в українській військовій формі без видимих розпізнавальних знаків. Він дивиться в бік, де розташована камера, голос за кадром каже: “Знімай його”. На це полонений відповідає: “Слава Україні”. Після цього лунають численні постріли. Відео знято в лісопосадці.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Березня 2023 20:12
59

СБУ розпочала розслідування за фактом розстрілу беззбройного українського військовополоненого
6 Березня 2023 21:23
15

Україна вимагає розслідування розстрілу військовополоненого
6 Березня 2023 20:24
81

Баканов перебуває під слідством
6 Березня 2023 19:54
13

Генштаб: росіяни не припиняють штурмувати Бахмут та його околиці
6 Березня 2023 17:40
63

Нардепи пропонують дозволити студентам виїзд за кордон
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Мордор, Запад и КНР готовятся предложить Украине «ничью»
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Психологическая усталость от войны
Александр КИРШ

Новое послание директора мордора:
шантаж разложением и секретная часть
Віталій ПОРТНИКОВ

Навіщо Лукашенко полетів до Сі Цзіньпіна
Александр КИРШ

На освобождение всех территорий у Украины есть максимум 20 месяцев и 1 неделя
Александр КИРШ

Год Новой Украины
усі думки