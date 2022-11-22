СБУ проводить обшуки у двох монастирях і єпархії на Рівенщині

СБУ проводить обшуки на території Корецького Свято-Троїцького монастиря, жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері у селі Серники та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ, йдеться у повідомленні управління СБУ у Рівненській області.

Обшуки і перевірки відбуваються спільно з Нацполіцією та Нацгвардією.

У СБУ кажуть, що це робота з “протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні”.

Правоохоронці шукають “заборонені предмети” на території монастиря та у приміщенні єпархії та перевіряють, чи люди, які там перебувають, не причетні до протиправної діяльності на шкоду України.

Раніше повідомлялося, що СБУ проводить контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.

За повідомленням відомства, ці заходи відбуваються спільно з Нацполіцією та Нацгвардією у межах “системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні”.

В СБУ додали, що вказані заходи в лаврі проводять, щоби не допустити її використання як осередку “руського миру”.