Кримінал

СБУ повідомила про підозру російським попам, які сприяли захопленню українських храмів
9 Грудня 2024 13:16
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сбу, церква

Служба безпеки України викрила чотирьох високопоставлених кліриків Російської православної церкви, які сприяли поширенню кремлівського режиму на тимчасово окупованих територіях України. Усі вони є членами синоду РПЦ:  

  • митрополит Санкт-Петербурзький Варсонофій (Анатолій Судаков);  
  • митрополит Антоній (Антон Севрюк), голова відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ;  
  • митрополит Крутицький (Георгій Пономарьов), керуючий Коломницькою єпархією;  
  • митрополит Діонісій (Петро Порубай), керуючий справами московської патріархії.  

Слідство встановило, що у 2022–2023 роках підозрювані брали участь у захопленні майна українських церков у Криму, на лівобережжі Херсонщини та в тимчасово окупованих районах Запорізької й Луганської областей. Під їхнім керівництвом російський синод ухвалив рішення про “приєднання” українських релігійних громад до РПЦ.  

Унаслідок цього були незаконно привласнені храми, церковні споруди та земельні ділянки Джанкойської, Бердянської, Ровеньківської та Херсонської єпархій.

Служба безпеки зібрала достатньо доказів для заочного повідомлення підозрюваним про скоєння злочину за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 110 КК України (пособництво у спробах зміни меж території України, що призвели до тяжких наслідків).


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