Кримінал

СБУ повідомила про підозру одному із очільників УПЦ МП

12 Квітня 2024 17:48
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сбу, церква
СБУ повідомила про підозру одному із очільників УПЦ МП / Фото: СБУ

Служба безпеки задокументувала підривну діяльність з боку заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ (МП). Клірик виправдовував російську війну проти України та розпалював релігійну ненависть.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Після повномасштабного вторгнення рф протоієрей публічно закликав до співпраці з рашистами, щоб спільно “помолитися за здоров’я та благополуччя” російських окупантів. Про це він написав у власному Телеграм-каналі, який неодноразово використовував для поширення прокремлівських наративів”, – йдеться у повідомлені.

Під час проведення обшуків за його місцем проживання було знайдено страхове свідоцтво обов’язкового пенсійного страхування російської федерації, що свідчить про можливу наявність у нього громадянства держави агресора. Також знайдено документи, які підтверджують його навчання в дипломатичній академії міністерства закордонних справ рф.

На підставі зібраних доказів клірику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);
  • ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зловмиснику загрожує до 5 років ув’язнення з конфіскацією майна.


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