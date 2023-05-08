СБУ повідомила про підозру Машкову

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського актора Володимира Машкова, який закликав до знищення України.

Фігурант входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора, повідомляє СБУ.

Після початку повномасштабного вторгнення він неодноразово виступав на підтримку окупантів під час масових заходів за участю путіна.

Також на власному Телеграм-каналі та персональній сторінці в Інстаграм із загальною аудиторією понад 200 тис. підписників Машков регулярно героїзує воєнні злочини рашистів.

У своїх численних інтерв’ю та виступах в ефірах центральних російських каналів він закликав до «приєднання» Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України до складу рф.

“Крім того, Машков незаконно приїздив до тимчасово окупованих Криму та східних районів України для участі у пропагандистських заходах на підтримку агресивної війни проти нашої держави.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його підривної діяльності на користь кремля”, – повіждомляє українська спецслужба.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили Машкову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪️ ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

▪️ ч. 1 та ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

Наразі зловмисник перебуває на території рф. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.