СБУ повідомила про підозру головному конструктору російських дронів ZALA

Служба безпеки заочно повідомила про підозру власнику та головному конструктору російської компанії ZALA Aero Group Олександру Захарову, яка розробляє безпілотні системи для війни проти України.

На сьогодні це підприємство, що базується в Іжевську, є одним з найбільших виробників бойових дронів для військових формувань країни-агресора, повідомли в СБУ.

Серед основних зразків безпілотних літальних апаратів компанії Захарова – дрони типу “Ланцет”, а також розвідувальні безпілотники ZALA Z-16 та ZALA Z-20.

За даними СБУ, з початку повномасштабної війни підприємство фігуранта виготовило майже 5 тис. БпЛА.

Служби безпеки повідомили Захарову про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).