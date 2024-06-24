СБУ повідомила про підозру голові “університету спецназу імені Путіна”

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного високопосадовця РФ, який причетний до війни проти України.

Як повідомили у спецслужбі, мова йде про очільника чеченського університету спецназу ім. Путіна Байбетара Вайханова.

“Фігурант входить до найближчого оточення Кадирова, за вказівкою якого організовує підготовку бойовиків для окупаційних угруповань РФ. З початку повномасштабного вторгнення у ворожому навчальному закладі пройшли вишкіл понад 40 тис. російських кадрових військових та найманців”, – йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Вайханову про підозру ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти нашої держави.