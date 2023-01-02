СБУ повідомила про підозру голові Центробанку РФ

СБУ зібрала докази участі голови центрального банку рф Ельвіри Набіулліної у фінансуванні військових угруповань країни-агресора. Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки.

За даними СБУ, саме вона організувала запровадження так званої «рубльової зони» у тимчасово захоплених районах півдня і сходу України.

Для цього дала вказівку щодо відкриття «філій» підконтрольного кремлю «Промсвязьбанку» на базі захоплених відділень українських фінустанов.

Крім того, очільниця російського центробанку сприяла місцевим окупаційним адміністраціям рф у блокуванні обігу гривні.

Щоб реалізувати це, ворог заборонив на захоплених територіях проведення електронних операцій і готівкових розрахунків у гривні, а також унеможливив інкасацію української валюти.

За даними слідства, отримані таким чином «рубльові» надходження до бюджету рф були спрямовані на фінансування потреб воєнно-промислового комплексу та окупаційних угруповань.

На підставі доказів СБУ голові центробанку росії повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо оголошення фігурантки у міжнародний розшук.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.