Кримінал

СБУ порушила справу проти режисерки фільму “Росіян на війні” Трофімової
7 Жовтня 2024 20:13
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війна, пропаганда, росія
Кадр із фільму "Росіяни на війні"

Служба безпеки відкрила кримінальне провадження у справі режисерки фільму “Росіяни на війні” Анастасії Трофимової.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Він нагадав, що Трофимова разом із російськими військами незаконно перетинала державний кордон України, вела зйомки та випустила фільм, у якому російських окупантів подають із людським обличчям. Трофимова проживає в Канаді і зняла матеріал за кошти платників податків Канади.

“Сьогодні дізнався, що за моїм зверненням Служба безпеки розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування та визнання правомірною російської агресії). Стежимо за перебігом”, – повідомив Юрчишин.

Фільм російської режисерки Анастасії Трофімової, присвячений учасникам російської агресії проти України був презентований на Венеційському кінофестивалі 6 вересня. Це викликало обурення українців і користувачів соцмереж з інших країн, які підтримують Україну.

За даними медіа, Анастасія Трофімова працювала на російську державну медіа-мережу RT, яка перебуває під західними санкціями. У своїх коментарях до фільму вона заявляла, що “не бачила” воєнних злочинів російських військових під час перебування в зоні бойових дій.


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