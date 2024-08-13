СБУ опублікувала нові докази у справі про хабар заступника міністра енергетики Хейло

СБУ опублікувала перехоплені розмови фігурантів масштабної корупційної схеми, в організації якої підозрюється заступник міністра енергетики України Олександр Хейло.

За матеріалами справи, в обмін на хабар у 500 тисяч доларів чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати в користування гірничодобувне обладнання з шахт прифронтового району Донецької області.

Йдеться про унікальне та дефіцитне обладнання однієї з державних вугільних компаній, уточнює СБУ.

У першому епізоді, оприлюдненому СБУ, фігуранти обговорюють, якими частинами отримають хабар. У другому епізоді — обговорюють механізм передачі хабаря. У третьому — розподіл коштів між собою. Також оприлюднили відео, як учасник схеми отримує перший транш “хабаря”. Другий транш фігуранти одержали через спільника.

Раніше співробітники СБУ та НАБУ, за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Київської обласної прокуратури, а також за сприяння міністра енергетики України, викрили відповідну корупційну схему і затримали чотирьох фігурантів провадження, додали у відомстві.

Наразі всім їм обрали запобіжні заходи. Досудове розслідування триває.