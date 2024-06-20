Кримінал

СБУ оголосила підозру місцевому жителю, який готував удари РФ по паливних базах на Запоріжжі
20 Червня 2024 10:24
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запоріжжя, сбу
Фото: СБУ

СБУ повідомила про підозру мешканцю Запоріжжя, який допомагав готувати ракетні удари по паливних базах у регіоні.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваним виявився 47-річний безробітний житель Запоріжжя. 

Чоловік, за даними правоохоронців, об’їжджав територію обласного центру та його околиці, де фіксував геолокації логістичних складів. Підозрюваний також відстежував переміщення автоцистерн, що рухались у напрямку південного фронту.

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь Росії.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Чоловіку загрожує довічне ув’язнення.


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