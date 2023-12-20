Кримінал

СБУ оголосила підозру голові ЦВК Росії

20 Грудня 2023 15:40
читать на русском →
сбу

Українські правоохоронці оголосили підозру голові Центральної виборчої комісії Росії Еллі Памфіловій за проведення незаконних “виборів” в Україні.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, чиновниця організувала масштабну фальсифікацію “результатів” незаконних виборів на тимчасово захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей восени цього року.

До протиправної діяльності вона залучила двох своїх підлеглих – кремлівського політтехнолога Павла Андрєєва, якого 2021 року призначили представником російської ЦВК, і його колегу Людмилу Маркіну.

“За вказівкою Памфілової вони брали участь у створенні окупаційних “тервиборчкомів” і штучній “легітимізації” фейкового плебісциту”, – йдеться в повідомленні.

Для цього обидва фігуранти голосували за створення псевдовиборчих установ у захопленій частині України із залученням до їхнього складу місцевих колаборантів.

Після проведення зрежисованих “виборів” підлеглі Памфілової особисто засвідчували сфабриковані результати примусового “волевиявлення”.

Також встановлено, що глава російської ЦВК безпосередньо організовувала фінансування окупаційних “виборчкомів”, зокрема “зарплати” їхніх представників і витрати на виготовлення “бюлетенів”.

СБУ встановила, що за дорученням Памфілової Андрєєв створював публічну видимість “виборчого процесу” в окупованих районах України.

Для цього організовував постановочні сюжети російськими ЗМІ, в яких імітували масовість учасників “голосування” та зрежисовані коментарі місцевих жителів нібито на підтримку кремлівських “кандидатів”.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім трьом російським посадовцям про заочну підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни, вчинені за попередньою змовою групи осіб;
  • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинені за попередньою змовою групи осіб.

Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Грудня 2023 16:18

Потреба у повістках відпаде, коли реєстр військовозобов’язаних запрацює наповну — Фітьо
20 Грудня 2023 16:41

У “Дії” запрацювала послуга перереєстрації автівок
20 Грудня 2023 15:40

СБУ оголосила підозру голові ЦВК Росії
20 Грудня 2023 14:05

Окупанти знищили склад гуманітарної допомоги “Червоного Хреста” у Херсоні
20 Грудня 2023 10:41

Америка домовляється з Японією про ракети ЗРК Patriot для України – WP
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
усі думки