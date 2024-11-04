СБУ оголосила чоловікові підозру у коригуванні російської атаки на Суми

СБУ затримала 23-річного чоловіка, якого підозрюють у коригуванні російської атаки Сум 22 жовтня.

Як встановило розслідування, саме за координатами фігуранта 22 жовтня армія РФ атакували Суми “шахедами”.

Тоді внаслідок російського удару по житлових будинках міста загинуло три члени родини: школярка Аня Кушнарьова, її мама Ірина та тітка Людмила.

За матеріалами справи, крім наведення російських дронів на цивільну інфраструктуру міста чоловік розвідував геолокації Сил оборони. Для збирання розвідданих він об’їжджав територію Сум та прилеглих районів на своєму авто і приховано фіксував об’єкти, зазначили в СБУ.

Як стверджує слідство, чоловік перебував на прямому зв’язку з кадровим співробітником ГРУ. За даними СБУ, для комунікації вони використовували анонімний чат у месенджері, куди підозрюваний надсилав відео потенційних цілей з координатами і детальним описом об’єктів.

“Військова контррозвідка СБУ затримала зловмисника “на гарячому”, коли він виконував вороже завдання поблизу військових об’єктів. За даними слідства, російське ГРУ дистанційно завербувало фігуранта восени цього року, коли він активно писав у російських Телеграм-каналах, що очікує на захоплення Сумщини”, — повідомили в СБУ.