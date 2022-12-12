​​СБУ ідентифікувала 6-х російських генералів, які наказали захопити міста на Харківщині

Встановлено особи шістьох представників вищого командування Західного військового округу зс рф, які брали участь у плануванні, підготовці та веденні бойових дій проти Сил оборони на східному фронті.

Про це повідомляє СБУ.

На початку повномасштабного вторгнення вони віддавали накази російським військам на «прорив» державного кордону України і штурму населених пунктів Харківської області.

Крім цього, високопосадовці країни-агресора сприяли створенню окупаційних адміністрацій рф під час тимчасового захоплення частини регіону.

“Слідчі СБУ у співпраці з оперативниками Нацполіції зібрали беззаперечні докази вини російських командувачів в особливо тяжких злочинах проти державної безпеки України.

На підставі одержаної доказової бази повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України:

▪️ заступнику командуючого Західним військовим округом зс рф генерал-майору Трубієнку Т.М.;

▪️ командуючому 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф генерал-лейтенанту Іванаєву А.С.;

▪️ начальнику штабу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф генерал-майору П’ятаєву А.Ю.;

▪️ командуючому 1-ї танкової армії Західного військового округу генерал-майору Терещенку М.А.;

▪️ командиру 3-ї мотострілецької Вісленської Червонопрапорної, орденів Суворова і Кутузова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф генерал-майору Авдєєву О.В.;

▪️ командиру 144-ї гвардійської мотострілецької Єльнінської Червонопрапорної ордена Суворова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу генерал-майору Слєпцову В.В.

Служба безпеки проводить подальші комплексні заходи щодо притягнення окупантів до відповідальності за злочини проти України”, – йдеться у повідомленні СБУ.