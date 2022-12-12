Кримінал

​​СБУ ідентифікувала 6-х російських генералів, які наказали захопити міста на Харківщині

12 Грудня 2022 15:00
59

Встановлено особи шістьох представників вищого командування Західного військового округу зс рф, які брали участь у плануванні, підготовці та веденні бойових дій проти Сил оборони на східному фронті.

Про це повідомляє СБУ.

На початку повномасштабного вторгнення вони віддавали накази російським військам на «прорив» державного кордону України і штурму населених пунктів Харківської області.

Крім цього, високопосадовці країни-агресора сприяли створенню окупаційних адміністрацій рф під час тимчасового захоплення частини регіону.

“Слідчі СБУ у співпраці з оперативниками Нацполіції зібрали беззаперечні докази вини російських командувачів в особливо тяжких злочинах проти державної безпеки України.

На підставі одержаної доказової бази повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України:

▪️ заступнику командуючого Західним військовим округом зс рф генерал-майору Трубієнку Т.М.;
▪️ командуючому 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф генерал-лейтенанту Іванаєву А.С.;
▪️ начальнику штабу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф генерал-майору П’ятаєву А.Ю.;
▪️ командуючому 1-ї танкової армії Західного військового округу генерал-майору Терещенку М.А.;
▪️ командиру 3-ї мотострілецької Вісленської Червонопрапорної, орденів Суворова і Кутузова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф генерал-майору Авдєєву О.В.;
▪️ командиру 144-ї гвардійської мотострілецької Єльнінської Червонопрапорної ордена Суворова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу генерал-майору Слєпцову В.В.

Служба безпеки проводить подальші комплексні заходи щодо притягнення окупантів до відповідальності за злочини проти України”, – йдеться у повідомленні СБУ.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Грудня 2022 16:10
52

Якщо Путін піде. Зеленський спрогнозував, коли закінчиться війна
12 Грудня 2022 15:00
59

​​СБУ ідентифікувала 6-х російських генералів, які наказали захопити міста на Харківщині
12 Грудня 2022 14:42
27

Нацраді дозволять блокувати анонімні онлайн-медіа
12 Грудня 2022 12:50
76

Словаччина планує передати Україні свої винищувачі МіГ-29
12 Грудня 2022 12:07
27

В країні залишається значний дефіцит потужності, – Укренерго
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Побратими
Александр КИРШ

Директор мордора — путин, а директор ЕС — Орбан
Віталій ПОРТНИКОВ

Міна уповільненої дії, закладена під Росією
Юрій ЛУЦЕНКО

Тварин війни
Александр КИРШ

Американские 600 это украинская 1000, а хитрая тварь это тоже тварь
Александр КИРШ

Наша европейская Сестра
усі думки