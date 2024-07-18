СБУ арештувала майно довіреної особи Януковича на понад 1 млрд грн

Арештовано майно колишнього народного депутата та довіреної особи експрезидента Віктора Януковича. Як повідомляють ЗМІ, мова йдеться про Миколу Янковського.

“Загальна сума заблокованих активів становить понад 1 млрд грн. Мова йде про банківські рахунки та 4 квартири у Києві, будинок та землю поблизу столиці, а також 7 авто преміум класу, серед яких Maybach”, – повідомляє СБУ.

Вилучене майно / Фото: СБУ

За матеріалами справи, ще до початку повномасштабної війни екснардеп виїхав за кордон та організував оптове виробництво медпрепаратів для незаконних збройних формувань так званої “днр”.

Для виробництва медикаментів екснардеп залучив до роботи підконтрольну йому фармкомпанію у окупованій Горлівці на Донеччині.

Після відкриття рахунків у так званому «республіканському банку ДНР» підприємство фігуранта щорічно сплачувало до бюджету терористичної організації податки, які згодом йшли на фінансування незаконних збройних формувань.

Слідчі Нацполіції повідомили фігурантам кримінального провадження про підозру за фінансування тероризму, вчинені організованою групою осіб (ч. 3 ст. 258−5 Кримінального кодексу України).

Щодо екснардепа та інших фігурантів триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.