Суспільство

Саудівська Аравія змінить правила продажу алкоголю

27 Січня 2024 18:00
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алкоголь, саудівська аравія

Нові правила щодо алкоголю в Саудівській Аравії були оприлюднені напередодні відкриття першого в історії винного магазину в столиці Ер-Ріяді, передає CNN.

Правила, що регулюють квоти на алкоголь для немусульманських дипломатичних місій, запроваджуються з метою “протидії незаконній торгівлі алкогольними товарами”, йдеться в заяві урядового Центру міжнародної комунікації (CIC).

Агентство Reuters посилається на джерело, знайоме з планами, і на документ, в якому йдеться про те, що Саудівська Аравія готується відкрити свій перший алкомаркет в столиці Ер-Ріяді, який буде обслуговувати виключно немусульманських дипломатів.

У відповідь на повідомлення Reuters, CIC повідомив CNN, що “новий процес буде зосереджений на виділенні конкретної кількості алкогольних товарів при в’їзді в Королівство, щоб покласти край попередньому нерегульованому процесу, який спричинив неконтрольований обмін такими товарами в Королівстві”.

Продаж і споживання алкоголю в Саудівській Аравії суворо заборонені і караються ударами батогом, депортацією, штрафами і тюремним ув’язненням.

Однак країна під керівництвом наслідного принца Мохаммеда бін Салмана рухається до реконструкції своєї туристичної індустрії в рамках грандіозного плану диверсифікації економіки. Це призвело до припущень, що в найближчому майбутньому в Королівстві може бути легалізований алкоголь.


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