Суспільство

Саудівська Аравія відправила Україні допомогу на 100 млн доларів

4 Березня 2023 17:12
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гуманітарна допомога, саудівська аравія

Саудівська Аравія відправила 3 літаки гуманітарної допомоги Україні. Це відбулося в рамках програми на $100 млн.

“Ми дуже вдячні Саудівській Аравії за підтримку України. Ця гуманітарна допомога є свідченням солідарності та підтримки, яка існує між нашими державами”, – написав голова ОП Андрій Єрмак.

Серед допомоги – 135 потужних генераторів від 20 до 400 кВт, теплі ковдри, засоби гігієни. Вони будуть розподілені в шести регіонах для реагування на нагальні потреби тисяч людей.

‎Меморандум про гуманітарну допомогу на $100 млн був підписаний під час нещодавнього візиту міністра закордонних справ Королівства Саудівська Аравія Його Світлості Принца Фейсала бін Фархана Аль Сауда.


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