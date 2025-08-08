САП вимагає відсторонити від посади голову АМКУ Павла Кириленка

Прокурор САП звернувся до суду з клопотанням про відсторонення від посади чинного Голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, обвинуваченого в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн та декларуванні недостовірних відомостей.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За даними САП, після направлення обвинувального акта до суду стороною захисту здійснено спробу усунути суддю Вищого антикорупційного суду від розгляду цієї справи з мотивів можливості впливу на неї обвинуваченим через реалізацію своїх повноважень на посаді Голови Антимонопольного комітету України. Так, захисником посадовця у заяві про відвід вказано, що він може прийняти рішення, у тому числі негативні, щодо підприємства, на якому працевлаштований член родини судді. Обвинувачений цю заяву підтримав.

“З метою запобігання протиправній поведінці обвинуваченого, який під час розгляду заяви про відвід особисто підтвердив можливість використати свою посаду для впливу на учасників кримінального провадження через їхніх близьких осіб, а також перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, прокурор САП звернувся до суду з відповідним клопотанням”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що голову Антимонопольного комітету України звинувачують у незаконному збагаченні на понад 72 млн грн та декларуванні недостовірних відомостей.

Досудовим розслідуванням установлено, що у 2020–2023 роках вказана особа, обіймаючи посаду керівника обласної державної військової адміністрації, набула 21 об’єкт нерухомого майна та 1 люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини.

Серед набутого посадовцем майна:

7 квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;

будинок площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки під Києвом;

2 гаражних бокси;

6 машино-місць;

3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль ВМW Х3.

Загальна вартість активів склала 72,8 млн грн, частина з них була придбана за ціною, значно нижчою за ринкову. При цьому законні доходи чиновника та членів його родини не давали змоги здійснити таких покупок. Надалі з метою приховання факту незаконного збагачення посадовець не зазначив відомостей про набуте майно в деклараціях.

14 серпня 2024 року високопосадовцю повідомлено про підозру за ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.