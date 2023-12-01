Санкційне майно продаватимуть на “Prozorro.Продажі”. Кабмін схвалив постанову

Уряд затвердив порядок управління санкційним майном. Відтепер такі активи реалізовуватимуться через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі “Prozorro.Продажі”.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Організатором електронних торгів з продажу санкційного майна в системі “Prozorro.Продажі” буде Фонд державного майна (ФДМУ). А гроші від його продажу й оренди йтимуть на рахунки Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Зазначається, що таке рішення Кабмін ухвалив на виконання чинного від червня цього року закону України №3137-IX, яким внесено зміни до санкційного законодавства. Закон та порядок визначають процедури реалізації стягнутого санкційного майна — активів, що належали резидентам держав, які здійснюють збройну агресію проти України.

“Щоб запустити продажі санкційного майна, Мінекономіки розробило, а Кабмін прийняв відповідний порядок. Це створює комплексну законодавчу рамку для управління різного роду активами, повʼязаними з країною-агресором, а також підвищує довіру потенційних інвесторів до системи управління публічним майном й сприяє залученню довгострокових інвестицій. А це наш пріоритет на найближчі роки”, — сказав заступник міністра економіки України Олексій Соболев.