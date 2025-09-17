Садовий заявив, що в його службовому телефоні знайшли пристрій для прослуховування

Сьогодні, 17 вересня, у кабінеті мера Львова Андрія Садового знайшли прослуховувальний пристрій. Прилад був розташований у зарядному блоку радіотелефона.

Про це Андрій Садовий повідомив у Telegram.

За словами міського голови, з телефоном у його кабінеті минулого тижня спостерігалися проблеми, тому апарат здали в ремонт. Всередині телефона фахівці виявили пристрій для прослуховування, карту пам’яті й SIM-карту.

“Виникає питання, а хто це зробив? Якщо це зробили якісь іноземні спеціальні служби, тут, звичайно, вже СБУ і наші контролюючі органи, які тим займаються, мають працювати”, – каже Садовий.

Водночас він зауважив, що якщо це зробили українці, зокрема представники спеціальних служб, то виникає питання, чому все було організовано настільки неякісно та непрофесійно.