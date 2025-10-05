        Суспільство

        Садовий повідомив про масовану атаку на Львів: горить індустріальний парк

        Сергій Бордовський
        5 Жовтня 2025 09:05
        У Львові горить індустріальний парк Sparrow, 5 жовтня 2025 року / Фото: Telegram/Андрій Садовий
        У Львові горить індустріальний парк Sparrow, 5 жовтня 2025 року / Фото: Telegram/Андрій Садовий

        У ніч на 5 жовтня Львів зазнав масованої ракетної атаки. За словами міського голови Андрія Садового, у місті пролунали вибухи, горять кілька об’єктів, частина районів залишилася без електропостачання.

        Близько 5:30 ранку мер повідомив про ракети, що летіли у напрямку Львова. Згодом він уточнив, що громадський транспорт через атаку не вийшов на маршрути та закликав мешканців залишатися вдома:

        «Прошу мешканців залишатися в безпеці! Зараз виїзд на вулиці небезпечний!».

        Після чергового повідомлення про групу ракет, що рухалися у напрямку міста, Садовий підтвердив перебої з електропостачанням:

        «Частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі».

        Після обстрілів у місті виникли пожежі. Мер закликав мешканців зачинити вікна та залишатися у безпечних місцях через можливі шкідливі випари та дим.

        Після 8:30 Садовий уточнив, що горить індустріальний парк Sparrow. Попередньо, постраждалих немає. «Це цивільний об’єкт, без будь-якої мілітарної складової», — зазначив він.

        Мер наголосив, що всі служби працюють на місцях і закликав не виходити на вулицю до офіційного відбою тривоги.


