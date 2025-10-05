Садовий повідомив про масовану атаку на Львів: горить індустріальний парк

У ніч на 5 жовтня Львів зазнав масованої ракетної атаки. За словами міського голови Андрія Садового, у місті пролунали вибухи, горять кілька об’єктів, частина районів залишилася без електропостачання.

Близько 5:30 ранку мер повідомив про ракети, що летіли у напрямку Львова. Згодом він уточнив, що громадський транспорт через атаку не вийшов на маршрути та закликав мешканців залишатися вдома:

«Прошу мешканців залишатися в безпеці! Зараз виїзд на вулиці небезпечний!».

Після чергового повідомлення про групу ракет, що рухалися у напрямку міста, Садовий підтвердив перебої з електропостачанням:

«Частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі».

Після обстрілів у місті виникли пожежі. Мер закликав мешканців зачинити вікна та залишатися у безпечних місцях через можливі шкідливі випари та дим.

Після 8:30 Садовий уточнив, що горить індустріальний парк Sparrow. Попередньо, постраждалих немає. «Це цивільний об’єкт, без будь-якої мілітарної складової», — зазначив він.

Мер наголосив, що всі служби працюють на місцях і закликав не виходити на вулицю до офіційного відбою тривоги.