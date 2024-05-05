Суспільство

З понеділка у Харкові діє новий графік відключень електроенергії

5 Травня 2024 13:52
читать на русском →
електропостачання
Харків, район Холодної гори. 23 квітня 2024 / Фото Glavnoe.in.ua

Харківська ОВА оприлюднила графік відключення світла на 6-10 травня для Харкова та області.

Як зазначається у повідомленні, щодня світло в Харкові та області вимикатимуть згідно з розкладом для 12 груп споживачів.

“Червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, жовтим – години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі”, — пояснювали в обленерго, як розуміти графік.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
5 Травня 2024 15:39

Кількість постраждалих внаслідок удару по центру Харкова зросла до десятьох
5 Травня 2024 15:04

В окупованому Бердянську знищили організатора катівні
5 Травня 2024 14:54

По центральній частині Харкова нанесено удар, щонайменше п’ятеро людей постраждали
5 Травня 2024 14:17

За одну ніч у будинках Харкова повилітало 1000 вікон
5 Травня 2024 13:52

З понеділка у Харкові діє новий графік відключень електроенергії
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
усі думки