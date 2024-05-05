З понеділка у Харкові діє новий графік відключень електроенергії

Харківська ОВА оприлюднила графік відключення світла на 6-10 травня для Харкова та області.

Як зазначається у повідомленні, щодня світло в Харкові та області вимикатимуть згідно з розкладом для 12 груп споживачів.

“Червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, жовтим – години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі”, — пояснювали в обленерго, як розуміти графік.