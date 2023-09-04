Rzeczpospolita: Польща видворила низку українців, які переправляли нелегальних мігрантів до Європи

Польща за угодою з Україною видворила зі своєї території низку українців, які переправляли нелегальних мігрантів до Європи.

Про це пише польське видання Rzeczpospolita із посиланням на дані прикордонної служби Польщі.

За даними польських прикордонників, з 24 лютого 2022 року до 31 серпня 2023-го до Польщі в’їхало майже 2,87 мільйона громадян України у віці 18-60 років, а виїхало — майже 2,8 мільйона українців.

80 тисяч українських чоловіків призовного віку в’їхали до Польщі після 24 лютого 2022 року та «випарувались», заявляє видання.

Речниця штабу прикордонної служби Польщі Анна Міхальська зазначила, що одна людина могла перетинати кордон навіть кілька сотень разів. Але після вирахування від’їздів із прибуттів у Польщі залишається близько 80 тисяч українців, які потенційно можуть підлягати мобілізації.

«Скільки з них справді відповідали вимогам звільнення [від служби]? Невідомо», — зазначають у Польщі.

Польські правоохоронці пояснили, що аби повернутим таких чоловіків, Україна має оформити міжнародний ордер на арешт кожного з них. Якщо при перевірці, наприклад, десь на дорозі система правоохоронців покаже, що чоловіка переслідує українська прокуратура, його затримають. Але чи екстрадують, вирішує польський суд.