Кримінал

Rzeczpospolita: Польща видворила низку українців, які переправляли нелегальних мігрантів до Європи

4 Вересня 2023 12:22
читать на русском →
польща

Польща за угодою з Україною видворила зі своєї території низку українців, які переправляли нелегальних мігрантів до Європи.

Про це пише польське видання Rzeczpospolita із посиланням на дані прикордонної служби Польщі.

За даними польських прикордонників, з 24 лютого 2022 року до 31 серпня 2023-го до Польщі в’їхало майже 2,87 мільйона громадян України у віці 18-60 років, а виїхало — майже 2,8 мільйона українців.

80 тисяч українських чоловіків призовного віку в’їхали до Польщі після 24 лютого 2022 року та «випарувались», заявляє видання.

Речниця штабу прикордонної служби Польщі Анна Міхальська зазначила, що одна людина могла перетинати кордон навіть кілька сотень разів. Але після вирахування від’їздів із прибуттів у Польщі залишається близько 80 тисяч українців, які потенційно можуть підлягати мобілізації.

«Скільки з них справді відповідали вимогам звільнення [від служби]? Невідомо», — зазначають у Польщі.

Польські правоохоронці пояснили, що аби повернутим таких чоловіків, Україна має оформити міжнародний ордер на арешт кожного з них. Якщо при перевірці, наприклад, десь на дорозі система правоохоронців покаже, що чоловіка переслідує українська прокуратура, його затримають. Але чи екстрадують, вирішує польський суд.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Вересня 2023 15:59

Російський вертоліт Ка-52 впав в Азовське море
4 Вересня 2023 14:07

ЗСУ передали амуніцію на 2,9 млн гривень, вилучену у кримінальній справі
4 Вересня 2023 11:55

В Румунії відреагували на падіння російських БПЛА на території країни
4 Вересня 2023 10:52

Російські “шахеди” влучили по території Румунії
4 Вересня 2023 09:57

Резніков подав до Ради заяву про відставку
Останні новини
усі новини

Думки

Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
Александр КИРШ

Следующие выборы в Украине: Америке предложено определиться
Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
Юрій БУТУСОВ

Хто дасть оцінку контрактам Резнікова?
Александр КИРШ

Извините за мой французский, или Как грамотно посылать
усі думки