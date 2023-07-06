Суспільство

Ризик російського теракту на ЗАЕС зменшується – Буданов

6 Липня 2023 11:19
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заес, гур, буданов

Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що ризик російського теракту на окупованій Запорізькій АЕС “потихеньку зменшується”. 

Про це Буданов заявив в інтерв’ю The Times.

“Ми робимо певні дії в цій сфері, як публічні, так і непублічні і я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи потихеньку зменшується”.

Зазначимо, шо раніше Буданов попереджав про можливість саботажу з боку Росії на окупованій Запорізькій атомній електростанції, а Володимир Зеленський повідомляв, що окупаційні війська закладають там вибухівку.


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