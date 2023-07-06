Ризик російського теракту на ЗАЕС зменшується – Буданов

Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що ризик російського теракту на окупованій Запорізькій АЕС “потихеньку зменшується”.

Про це Буданов заявив в інтерв’ю The Times.

“Ми робимо певні дії в цій сфері, як публічні, так і непублічні і я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи потихеньку зменшується”.

Зазначимо, шо раніше Буданов попереджав про можливість саботажу з боку Росії на окупованій Запорізькій атомній електростанції, а Володимир Зеленський повідомляв, що окупаційні війська закладають там вибухівку.