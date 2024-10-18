Ритуал ярості — що таке і в чому користь

Сьогодні в соцмережах обговорюють тренінги, що проходять у лісі під назвою «ритуали ярості». Учасниці, озброєні палками, б’ють ними по землі та кричать, перетворюючи дерево на тріски. Ці практики, які колись проводили в Шотландії, тепер доступні і в США і коштують. Можливо з часом вони навіть здобудуть популярність по всьому світу. Ритуал починається з розминки і дихальних вправ, після чого учасниці виливають свою ярість, згадуючи образи. Багато жінок вважають такі ритуали корисними для вираження пригнічених емоцій.

Вираження та придушення емоцій

Психологи стверджують, що вираження емоцій є корисним для збереження психічного і фізичного здоров’я. Це позитивно впливатиме на всі сфери життя, навіть гру в слоти, після того, як гемблер перейде в Ельслотс ігровий клуб. Водночас:

не придушення переживань знижує ризик захворювань;

стримування емоцій здатне викликати проблеми.

Психологи стверджують наступне — емоції є еволюційно сформованими реакціями, що готують організм до певних дій. Саме тому придушення почуттів ускладнює комунікацію і може порушити соціальні зв’язки. Дослідження показали, що пари, де один партнер стримує емоції, мають більші труднощі в спілкуванні.

На сьогодні багато хто використовує крик як спосіб психологічного розвантаження. Інтерес саме до цього способу легко пояснити, адже навіть у фільмі «Кабаре» героїня Саллі Боулз кричить під мостом, щоб полегшити свій стан. Так само в TikTok можна знайти відео на тему «кричати в лісі», що свідчить про популярність цього методу.

Тим більше існують навіть Rage Rooms, де люди можуть безпечно виливати свої емоції, кричачи чи ламаючи речі. Однак, психологи мають різні думки щодо користі такого способу. Одні вважають його ефективним у безпечному середовищі, інші ж стверджують, що це може спричинити проблему накопичення агресії.

Наскільки корисні ритуали

Дослідження показують, що так звані ритуали ярості є корисними для фізично здорових людей, оскільки надають їм психологічне полегшення. Однак важливо відзначити, що організатори таких ретритів не є сертифікованими спеціалістами. Саме тому відсутні конкретні докази про вплив заходів на людей з серйозними фізичними чи психологічними проблемами. Отже, якщо виникають труднощі в управлінні емоціями, краще звернутися до кваліфікованого психолога. Тут можуть допомогти навіть звичайні техніки розслаблення, наприклад медитація і дихальні вправи. Також варто зазначити, що хоча фізичні методи, наприклад крики або пробіжки, бувають ефективними для розрядки, повторне придушування емоцій після цього стати шкідливим.