Політика

Риксдаг Швеції ухвалив допомогу Україні на понад 400 мільйонів доларів

8 Лютого 2023 21:06
18
швеція, зброя

Шведський парламент – Риксдаг підтримав ініціативу уряду і ухвалив внесення змін до бюджету внаслідок яких Україна отримає пакет допомоги на суму 4,3 мільярда шведських крон (406,7 мільйона доларів). В межах цієї допомоги Україна, зокрема, отримає раніше анонсовані БМП CV-90. Про це повідомляє Європейська правда.

Швеція передасть Україні військове обладнання, без якого шведські Збройні сили зможуть обійтися протягом певного періоду. Йдеться про протитанкову зброю, обладнання для розмінування, легку протитанкову зброю Robot 57 та шведські бойові машини піхоти CV 90.

Зазначається, що законодавчі зміни до бюджету набудуть чинності 13 лютого.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Лютого 2023 21:54
31

Сунак обговорив із Зеленським потреби України в ракетах великої дальності
8 Лютого 2023 21:06
18

Риксдаг Швеції ухвалив допомогу Україні на понад 400 мільйонів доларів
8 Лютого 2023 19:51
50

Сунак і Зеленський зустрілися з українськими військовими
8 Лютого 2023 19:09
19

Під обстрілами у Дворічній загинули двоє людей
8 Лютого 2023 18:49
33

На Херсонщині окупанти вчиняють безчинства та грабують місцевих жителів – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
Александр КИРШ

«Шахматы» россии с НАТО: «Пойдёшь ферзём — получишь стулом по голове!»
Віталій ПОРТНИКОВ

Россия должна уйти
Александр КИРШ

Воспоминание о будущем, или Рейган: как же его сейчас не хватает человечеству!
Александр КИРШ

Мирный блеф США: путин попался и теперь обречён
усі думки