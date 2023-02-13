Рятувальники залишають Туреччину через мародерів

Рятувальники, які допомагають постраждалим від землетрусу в Туреччині, почали залишати країну через мародерів, пишуть закордонні ЗМІ.

Türkiye Gazetesi пише, що турецька влада ніяк не прокоментувала заворушення, проте президент Реджеп Тайіп Ердоган раніше заявив, що уряд жорстко боротиметься з мародерами та іншими злочинцями.

Зокрема, ізраїльська пошуково-рятувальна група United Hatzalah залишила Туреччину після шести днів перебування через “значну загрозу безпеці”, спрямовану проти групи, йдеться у виданні The Times of Israel.

Виконавчий директор United Hatzalah Елі Поллак та віце-президент з операцій Дов Майзель заявили, що вони отримали розвіддані про конкретну та безпосередню загрозу ізраїльській делегації і мають поставити безпеку персоналу на перше місце.

“Ми знали, що існує певний рівень ризику при відправленні нашої команди до цього району Туреччини, який знаходиться недалеко від сирійського кордону, але ми зробили необхідні кроки, щоб пом’якшити загрозу заради нашої місії щодо порятунку життів”, – сказав Майзель.

За даними Міністерства юстиції Туреччини, після катастрофи на вулицях активізувалися мародери. Люди грабують магазини, знімають із загиблих цінні речі. Також на вулицях почалися зіткнення різних угруповань, у районах, що постраждали від землетрусів, лунають постріли.

Представники Збройних сил Австрії також заявили, що залишають зону землетрусу в Туреччині через відсутність безпеки і загрози життю самим військовим і рятувальникам через озброєні банди мародерів і періодичну стрілянину.

“Очікуваний успіх рятувальної операції несумірний з ризиком для безпеки. У Туреччині спостерігається посилення протистоянь між угрупованнями. Повідомляється, що було зроблено постріли”, – цитує підполковника П’єра Кугельвейса Deutsche Welle.

Дві німецькі гуманітарні організації також призупинили рятувальні операції в постраждалій від землетрусу Туреччині, посилаючись на проблеми з безпекою та повідомлення про зіткнення між групами людей та стрілянину.

Німецька міжнародна пошуково-рятувальна організація (ISAR) та Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини (THW) заявили, що відновлять свою роботу, як тільки турецька агенція цивільної оборони AFAD класифікує ситуацію як безпечну. Оперативний менеджер ISAR Стівен Байєр сказав, що ситуація з безпекою трохи погіршується у міру того, як минають дні після катастрофи.

“Почасти це пов’язано з тим, що продукти харчування закінчуються, запаси води вичерпуються, і тоді люди вирушають на пошуки їжі та води. Також причина полягає в тому, що надія, яка була у людей, зараз все більше згасає, і ця надія може перетворитися у гнів”, – сказав він, виступаючи у таборі для рятувальників у місті Кіріхан.

За останніми даними, кількість загиблих у Туреччині та Сирії перевищила 33 тисячі.