        Суспільство

        Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Сумщину

        Галина Шподарева
        26 Серпня 2025 09:34
        Рятувальники на місці пожежі на Сумщині / Фото: ДСНС
        Рятувальники на місці пожежі на Сумщині / Фото: ДСНС

        26 серпня близько 3:00 окупанти вдарили безпілотником по приватному будинку в Бездрицькій громаді Сумського району.

        Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

        Поранено 51-річну мешканку будинку та її 63-річну сусідку.

        Як розповіли в ДСНС, внаслідок дронової атаки у Сумській та Бездрицькій громадах виникли масштабні пожежі. Рятувальники одночасно працювали на трьох різних локаціях. Палали нежитлові приміщення та оселі мирних громадян.

        Вранці всі осередки горіння вдалося локалізувати, триває ліквідація пожеж.

        Наслідки атаки дронів на Сумщину: Фото: Прокуратура Сумщини, ДСНС

