Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Сумщину

26 серпня близько 3:00 окупанти вдарили безпілотником по приватному будинку в Бездрицькій громаді Сумського району.
Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.
Поранено 51-річну мешканку будинку та її 63-річну сусідку.
Як розповіли в ДСНС, внаслідок дронової атаки у Сумській та Бездрицькій громадах виникли масштабні пожежі. Рятувальники одночасно працювали на трьох різних локаціях. Палали нежитлові приміщення та оселі мирних громадян.
Вранці всі осередки горіння вдалося локалізувати, триває ліквідація пожеж.