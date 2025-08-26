Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Сумщину

У парку Дніпра на дитину впав величезний стілець з артінсталяції: дівчинка у важкому стані

Кількість боїв на фронті збільшилася до 174: найгарячіше на Покровському напрямку

Як розповіли в ДСНС, внаслідок дронової атаки у Сумській та Бездрицькій громадах виникли масштабні пожежі. Рятувальники одночасно працювали на трьох різних локаціях. Палали нежитлові приміщення та оселі мирних громадян.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі .

26 серпня близько 3:00 окупанти вдарили безпілотником по приватному будинку в Бездрицькій громаді Сумського району.